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Кубок африканских наций: Сборная Кабо-Верде обыграла команду Эфиопии

Кубок африканских наций: Сборная Кабо-Верде обыграла команду Эфиопии Сборная Кабо-Верде по футболу победила со счетом 1:0 команду Эфиопии в матче группового этапа Кубка африканских наций.
Футбол
10 января 2022 г. 01:47
Кубок африканских наций: Сборная Кабо-Верде обыграла команду Эфиопии

Сборная Кабо-Верде по футболу победила со счетом 1:0 команду Эфиопии в матче группового этапа Кубка африканских наций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, турнир проходит в Камеруне.

Единственный гол забил Жулиу Тавареш (45+1). На 12-й минуте красную карточку получил защитник сборной Эфиопии Яред Байе.

Сборные вместе с командами Буркина-Фасо и Камеруна представляют группу А. В воскресенье в матче открытия турнира камерунцы обыграли со счетом 2:1 сборную Буркина-Фасо. Во втором туре команда Кабо-Верде сыграет со сборной Буркина-Фасо, хозяева турнира примут эфиопцев, оба матча пройдут 13 января.

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