Организаторы Кубка африканских наций трижды допустили ошибку во время исполнения гимна Мавритании перед матчем с командой Гамбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, турнир проходит в Камеруне.

После трех попыток включить гимн Мавритании и не найдя корректный вариант, организаторы включили гимн Гамбии.