Кубок африканских наций может быть отменен из-за «омикрона»

14:00

Кубок африканских наций, который планируется провести в Камеруне, может быть отменен.

Как сообщает Report со ссылкой на RMC, Африканская конфедерация футбола рассматривает возможность отмены соревнований.

По этому поводу созвано заседание в Конфедерации футбола. Организаторы обеспокоены ситуацией, связанной с коронавирусом и распространением нового омикрон-штамма. По их словам, приезд из Европы игроков и болельщиков усугубит эпидемиологическую ситуацию.

Французские и английские футбольные клубы, чтобы не рисковать своими игроками, поддержали инициативу отмены соревнований.

Если Кубок африканских наций отменят, то он, чтобы не совпасть с Чемпионатом мира по футболу 2022 года, будет проведен в 2023 году.

Напомним, что чемпионат должен проводиться с 9 января до 6 февраля 2022 года.