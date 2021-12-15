Кубок африканских наций может быть отменен из-за «омикрона»

Кубок африканских наций, который планируется провести в Камеруне, может быть отменен.
Как сообщает Report со ссылкой на RMC, Африканская конфедерация футбола рассматривает возможность отмены соревнований.
По этому поводу созвано заседание в Конфедерации футбола. Организаторы обеспокоены ситуацией, связанной с коронавирусом и распространением нового омикрон-штамма. По их словам, приезд из Европы игроков и болельщиков усугубит эпидемиологическую ситуацию.
Французские и английские футбольные клубы, чтобы не рисковать своими игроками, поддержали инициативу отмены соревнований.
Если Кубок африканских наций отменят, то он, чтобы не совпасть с Чемпионатом мира по футболу 2022 года, будет проведен в 2023 году.
Напомним, что чемпионат должен проводиться с 9 января до 6 февраля 2022 года.