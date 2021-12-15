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Кубок африканских наций может быть отменен из-за «омикрона»

Кубок африканских наций может быть отменен из-за «омикрона» 14:00
Футбол
15 декабря 2021 г. 14:57
Кубок африканских наций может быть отменен из-за «омикрона»

Кубок африканских наций, который планируется провести в Камеруне, может быть отменен.

Как сообщает Report со ссылкой на RMC, Африканская конфедерация футбола рассматривает возможность отмены соревнований.

По этому поводу созвано заседание в Конфедерации футбола. Организаторы обеспокоены ситуацией, связанной с коронавирусом и распространением нового омикрон-штамма. По их словам, приезд из Европы игроков и болельщиков усугубит эпидемиологическую ситуацию.

Французские и английские футбольные клубы, чтобы не рисковать своими игроками, поддержали инициативу отмены соревнований.

Если Кубок африканских наций отменят, то он, чтобы не совпасть с Чемпионатом мира по футболу 2022 года, будет проведен в 2023 году.

Напомним, что чемпионат должен проводиться с 9 января до 6 февраля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Afrika Millətlər Kuboku "Omikron"a görə ləğv edilə bilər

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