Кубок африканских наций: Мане попал в больницу после матче с Кабо-Верде

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане попал в больницу после матча 1/8 финала Кубка африканских наций с национальной командой Кабо-Верде.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане попал в больницу после матча 1/8 финала Кубка африканских наций с национальной командой Кабо-Верде.

Как передает Report, об этом сообщает Wiwsport.

Напомним, футболист столкнулся головой с вратарём национальной команды Кабо-Верде Жозимаром Возиньей. Голкипер получил прямую красную карточку, а через 9 минут Мане открыл счёт. На 70-й минуте Мане был заменён, так как не смог продолжить игру.

По информации источника, Мане был доставлен в больницу после игры. Отмечается, что форвард не получил серьёзных повреждений.