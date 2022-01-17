Кубок африканских наций: Камерун вышел в плей-офф

Сборная Камеруна сыграла вничью с Кабо-Верде в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций.

Сборная Камеруна сыграла вничью с Кабо-Верде в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций.

Как передает Report, встреча прошла в Яунде на стадионе «Пауля Бийя» и завершилась со счётом 1:1.

В составе Камеруна отличился Венсан Абубакар, за Кабо-Верде забил Гарри Родригеш.

Камерунская сборная набрала 7 очков и вышла в плей-офф Кубка Африки с первого места в группе А. Вторым стал Буркина-Фасо (4), который обошёл Кабо-Верде (4) за счёт победы в личной встрече. Футболисты Кабов-Верде заняли третье место в группе и рассчитывают на попадание в число четырёх лучших команд, финишировавших третьими. Эфиопия (1) покидает турнир.