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Кубок африканских наций: Египет заработал первые очки

Кубок африканских наций: Египет заработал первые очки 15 января на стадионе «Румде Аджия» в Камеруне в рамках 2-го тура группы D Кубка африканских наций Гвинея-Бисау встречалась с Египтом.
Футбол
16 января 2022 г. 01:29
Кубок африканских наций: Египет заработал первые очки

15 января на стадионе «Румде Аджия» в Камеруне в рамках 2-го тура группы D Кубка африканских наций Гвинея-Бисау встречалась с Египтом.

Как передает Report, матч закончился минимальной победой египтян со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 69-й минуте забил нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах. На 84-й минуте главный арбитр встречи после просмотра видео отменил гол нападающего Гвинеи-Бисау Мама Бальде.

Египет, проигравший первую игру на турнире Нигерии, набрал первые очки в Кубке африканский наций и поднялся в своей группе на второе место. Гвинея-Бисау с одним очком располагается на третьем месте. Лидером группы D является сборная Нигерии (6 очков), последнее место занимает Судан (1).

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