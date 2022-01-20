О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кубок африканских наций: Алжир не смог выйти в плей-офф

Кубок африканских наций: Алжир не смог выйти в плей-офф 20 января проходил матч 3-го тура Кубка африканских наций в рамках группы E. Между собой играли национальные команды Алжира и Кот-д'Ивуара.
Футбол
20 января 2022 г. 22:14
Кубок африканских наций: Алжир не смог выйти в плей-офф

20 января проходил матч 3-го тура Кубка африканских наций в рамках группы E. Между собой играли национальные команды Алжира и Кот-д'Ивуара.

Как сообщает Report, противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу команда с Берега Слоновой Кости.

Счёт в игре на 22-й минуте открыл Франк Кессье. Через 17 минуте Ибраим Сангаре увеличил преимущество своей команды. В начале второго тайма Николя Пепе довёл счёт до разгромного - 3:0. На 73-й минуте Софьян Бендебка отметился голом престижа.

Благодаря этой победе Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф турнира. Алжир же завершил своё выступление на Кубке африканских наций. Команда из Северной Африки набрала всего одно очко в трёх играх. В группе E также выступают Сьерра-Леоне и Экваториальная Гвинея.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
19 января 2022 г. 21:22
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi