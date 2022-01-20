Кубок африканских наций: Алжир не смог выйти в плей-офф

20 января проходил матч 3-го тура Кубка африканских наций в рамках группы E. Между собой играли национальные команды Алжира и Кот-д'Ивуара.

20 января проходил матч 3-го тура Кубка африканских наций в рамках группы E. Между собой играли национальные команды Алжира и Кот-д'Ивуара.

Как сообщает Report, противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу команда с Берега Слоновой Кости.

Счёт в игре на 22-й минуте открыл Франк Кессье. Через 17 минуте Ибраим Сангаре увеличил преимущество своей команды. В начале второго тайма Николя Пепе довёл счёт до разгромного - 3:0. На 73-й минуте Софьян Бендебка отметился голом престижа.

Благодаря этой победе Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф турнира. Алжир же завершил своё выступление на Кубке африканских наций. Команда из Северной Африки набрала всего одно очко в трёх играх. В группе E также выступают Сьерра-Леоне и Экваториальная Гвинея.