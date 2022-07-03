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Кубок африканских наций-2023 перенесли на январь 2024 года

Кубок африканских наций-2023 перенесли на январь 2024 года Было принято решение перенести проведение Кубка африканских наций-2023 на январь 2024 года.
Футбол
3 июля 2022 г. 22:16
Кубок африканских наций-2023 перенесли на январь 2024 года

Было принято решение перенести проведение Кубка африканских наций-2023 на январь 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает L'Equipe.

Такое решение было вызвано климатическими условиями в стране в это время года.

«Неопределенность климатических условий в Кот-д'Ивуаре в это время года, о чем свидетельствуют недавние наводнения, обрушившиеся на страну, побудили перенести турнир на январь 2024 года», — говорится в заявлении.

Действующим чемпионом является команда Сенегала. Отметим, что в 2022 году футболисты, участвующие в Кубке Африки, были вынуждены пропускать матчи своих клубов в национальных чемпионатах.

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