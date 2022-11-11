Крупнейший польский стадион закрыли из-за технической неисправности крыши

Самый большой в Польше Национальный стадион в Варшаве закрыли на неопределенный срок из-за обнаружения технической неисправности в конструкции раскладной крыши.

Самый большой в Польше Национальный стадион в Варшаве закрыли на неопределенный срок из-за обнаружения технической неисправности в конструкции раскладной крыши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу руководство стадиона.

"В связи с обнаружением повреждения после срочного получения рекомендаций конструктора сооружения - фирмы SBP, базирующейся в Штутгарте, и его подрядчика - итальянской компании Cimolai, а также по советам экспертов и из соображений безопасности оператор Национального стадиона решил временно вывести стадион из эксплуатации", - указано в заявлении.

Из-за обнаружения поломки запланированный на 16 ноября товарищеский матч между сборными Польши и Чили по футболу был перенесен на другую варшавскую арену.

"Эта поломка представляется на данный момент настолько серьезной, что исключает какой-либо формат использования стадиона", - сказал министр спорта Польши Камиль Бортничук. "Повреждение настолько серьезно, что создает угрозу безопасности", - добавил на пресс-конференции глава правления стадиона Влодимеж Дола.

Напомним, что Национальный стадион в Варшаве был построен к чемпионату Европы по футболу 2012 года.