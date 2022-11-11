О нас

Крупнейший польский стадион закрыли из-за технической неисправности крыши

Крупнейший польский стадион закрыли из-за технической неисправности крыши Самый большой в Польше Национальный стадион в Варшаве закрыли на неопределенный срок из-за обнаружения технической неисправности в конструкции раскладной крыши.
Футбол
11 ноября 2022 г. 21:39
Крупнейший польский стадион закрыли из-за технической неисправности крыши

Самый большой в Польше Национальный стадион в Варшаве закрыли на неопределенный срок из-за обнаружения технической неисправности в конструкции раскладной крыши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу руководство стадиона.

"В связи с обнаружением повреждения после срочного получения рекомендаций конструктора сооружения - фирмы SBP, базирующейся в Штутгарте, и его подрядчика - итальянской компании Cimolai, а также по советам экспертов и из соображений безопасности оператор Национального стадиона решил временно вывести стадион из эксплуатации", - указано в заявлении.

Из-за обнаружения поломки запланированный на 16 ноября товарищеский матч между сборными Польши и Чили по футболу был перенесен на другую варшавскую арену.

"Эта поломка представляется на данный момент настолько серьезной, что исключает какой-либо формат использования стадиона", - сказал министр спорта Польши Камиль Бортничук. "Повреждение настолько серьезно, что создает угрозу безопасности", - добавил на пресс-конференции глава правления стадиона Влодимеж Дола.

Напомним, что Национальный стадион в Варшаве был построен к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Карабах продвинулся на восемь строчек в мировом рейтинге
"Карабах" продвинулся на восемь строчек в мировом рейтинге
11 ноября 2022 г. 13:41
Представитель АФФА: Все клубы I дивизиона подали заявки на участие в Премьер-лиге
Представитель АФФА: Все клубы I дивизиона подали заявки на участие в Премьер-лиге
11 ноября 2022 г. 11:37
Главные тренеры Шемахи и Габалы получили категорию Pro
ФотоГлавные тренеры "Шемахи" и "Габалы" получили категорию Pro
11 ноября 2022 г. 11:20
Стартует XIV тур Премьер-лиги Азербайджана
Стартует XIV тур Премьер-лиги Азербайджана
11 ноября 2022 г. 07:31
Реал обыграл Кадис в заключительном матче испанской Ла Лиги перед ЧМ
"Реал" обыграл "Кадис" в заключительном матче испанской Ла Лиги перед ЧМ
11 ноября 2022 г. 03:17
Роналду, Фернандеш и Пепе включены в заявку сборной Португалии на ЧМ-2022
Роналду, Фернандеш и Пепе включены в заявку сборной Португалии на ЧМ-2022
11 ноября 2022 г. 01:33
Луис Суарес попал в окончательную заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022
Луис Суарес попал в окончательную заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022
10 ноября 2022 г. 21:24
Женская сборная Азербайджана по футболу сыграла вничью с Хорватией
Женская сборная Азербайджана по футболу сыграла вничью с Хорватией
10 ноября 2022 г. 18:13
На матче чемпионата Азербайджана произошла массовая драка
На матче чемпионата Азербайджана произошла массовая драка
10 ноября 2022 г. 17:55
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi