Кроос заявил, что Роналду уехал в Саудовскую Аравию завершать карьеру

Футболист мадридского "Реала" Тони Кроос, комментируя свой отказ от перехода в один из саудовских клубов, заявил, что его бывший одноклубник Криштиану Роналду уехал в "Аль-Наср" для завершения карьеры.

Футболист мадридского "Реала" Тони Кроос, комментируя свой отказ от перехода в один из саудовских клубов, заявил, что его бывший одноклубник Криштиану Роналду уехал в "Аль-Наср" для завершения карьеры.

Как передает Report , слова Крооса передает издание Sports Illustrated.

"Трансферы в Саудовскую Аравию для меня сложнее с точки зрения плохого влияния на футбол из-за других проблем. Каждый должен принять самостоятельное решение, как Роналду, который решил сделать это под конец карьеры", - заявил Кроос.

Напомним, что Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии в начале 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год.