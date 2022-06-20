Кроос отказался обсуждать продление контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не стал обсуждать продление контракта с руководством мадридского клуба.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не стал обсуждать продление контракта с руководством мадридского клуба.

Как передает Report, об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 32-летний немецкий футболист намерен отработать до конца действующий контракт с «Реалом», рассчитанный до лета 2023 года, а потом принять решение о будущем. Отмечается, что позиция Крооса удивила руководство испанского клуба.

Напомним, что Кроос выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В прошлом сезоне немецкий полузащитник принял участие в 28 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал три результативные передачи.