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Кроос отказался обсуждать продление контракта с «Реалом»

Кроос отказался обсуждать продление контракта с «Реалом» Полузащитник «Реала» Тони Кроос не стал обсуждать продление контракта с руководством мадридского клуба.
Футбол
20 июня 2022 г. 23:16
Кроос отказался обсуждать продление контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не стал обсуждать продление контракта с руководством мадридского клуба.

Как передает Report, об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 32-летний немецкий футболист намерен отработать до конца действующий контракт с «Реалом», рассчитанный до лета 2023 года, а потом принять решение о будущем. Отмечается, что позиция Крооса удивила руководство испанского клуба.

Напомним, что Кроос выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В прошлом сезоне немецкий полузащитник принял участие в 28 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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