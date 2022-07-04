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Кристоф Галтье подписал контракт с ПСЖ

Кристоф Галтье подписал контракт с ПСЖ Главный тренер "Ниццы» Кристоф Галтье подписал контракт с ПСЖ.
Футбол
4 июля 2022 г. 23:51
Кристоф Галтье подписал контракт с ПСЖ

Главный тренер "Ниццы» Кристоф Галтье подписал контракт с ПСЖ.

Как передает Report со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, специалист будет официально представлен в качестве нового главного тренера парижан уже завтра.

Вместе с Галтье на церемонии подписания контракта присутствовал спортивный директор клуба Луис Кампос. Именно он хотел видеть специалиста на посту главного тренера.

Галтье на посту главного тренера команды сменит Маурисио Почеттино. "Ницца" получит в качестве компенсации 10 млн евро.

ПСЖ по итогам прошлого сезона в очередной раз стал чемпионом Франции по футболу. В Лиге чемпионов французский клуб вылетел в 1/8 финала от мадридского "Реала".

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