Кристиан Карамбе: Сборная Азербайджана имеет шансы завоевать путевку на очередной чемпионат мира

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Прошел брифинг, связанный с доставкой в Азербайджан Кубка чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, на мероприятии в отеле "Hilton" также присутствовали завоевавший золотую медаль в составе сборной Франции на чемпионате мира 1998 года Кристиан Карамбе и генсек АФФА Эльхан Мамедов.

К.Карамбе в очередной раз выразил удовлетворение приездом в Баку: "Баку всегда отличался спортивными мероприятиями. А сборная Азербайджана очень хорошо выступила под руководством Роберта Просинечки. У вас есть шанс показать более лучшую игру на отборочном этапе очередного мундиала. Надеюсь, что нам удастся увидеть вашу сборную на ЧМ-2022, так как на очередном мундиале будут участвовать 48 стран.

Выступивший Эльхан Мамедов заявил, следующее: "На самом деле, есть только три причины, по которым Кубок может оказаться в какой-либо стране. Одна из них – стать чемпионами мира, вторая - быть хозяевами, а третья - нынешняя причина. Надеюсь, что в будущем мы воспользуемся и первыми двумя причинами".

Затем был представлен Кубок мира.

Кубок в эти минуты находится в торговом центре "Gənclik Mall", где его с 13:00 до 19:00 смогут увидеть жители и гости столицы. Отметим, что Кубок выходит в мировой тур в 4-й раз. Визит в Азербайджан организован в рамках совместного сотрудничества компании "Coca-Cola" со своим долгосрочным партнером в нашей стране - АФФА.