Кристиан Эриксен: Я не сдамся

"Спасибо всем, я не сдамся".

"Спасибо всем, я не сдамся".

Как сообщает Report, об этом изданию La Gazzetta dello Sport заявил футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который упал в обморок во время матча группы B чемпионата Европы с Финляндией.

29-летний полузащитник сказал, что сейчас ему лучше: "Но я хочу понять, что происходит. Спасибо всем за то, что вы сделали для меня".

После оказания первой медицинской помощи Эриксен, который чуть было не умер, был доставлен в больницу. В настоящее время его лечение в больнице продолжается.