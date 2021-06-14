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Кристиан Эриксен: Я не сдамся

Кристиан Эриксен: Я не сдамся "Спасибо всем, я не сдамся".
Футбол
14 июня 2021 г. 10:06
Кристиан Эриксен: Я не сдамся

"Спасибо всем, я не сдамся".

Как сообщает Report, об этом изданию La Gazzetta dello Sport заявил футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который упал в обморок во время матча группы B чемпионата Европы с Финляндией.

29-летний полузащитник сказал, что сейчас ему лучше: "Но я хочу понять, что происходит. Спасибо всем за то, что вы сделали для меня".

После оказания первой медицинской помощи Эриксен, который чуть было не умер, был доставлен в больницу. В настоящее время его лечение в больнице продолжается.

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Версия на английском языке Christian Eriksen: I will not give up
Версия на азербайджанском языке Kristian Eriksen: "Təslim olmayacağam"

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