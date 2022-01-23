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Кристиан Эриксен может возобновить карьеру в Англии

Кристиан Эриксен может возобновить карьеру в Англии Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, перенесший во время чемпионата Европы сердечный приступ, может продолжить выступления в Английской премьер-лиги.
Футбол
23 января 2022 г. 14:13
Кристиан Эриксен может возобновить карьеру в Англии
Кристиан Эриксен

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, перенесший во время чемпионата Европы сердечный приступ, может продолжить выступления в Английской премьер-лиги.

Как передает Report, в услугах датчанина заинтересован лондонский "Брентфорд".

Новичок английской премьер-лиги "Брентфорд" может пригласить датчанина Кристиана Эриксена.

Прошлым летом датский полузащитник перенес сердечный приступ во время чемпионата Европы. В матче со сборной Финляндии Эриксен пережил сердечный приступ. Футболист несколько минут находился в состоянии клинической смерти, и только усилиями медиков его удалось спасти. Впоследствии Кристиану была проведена операция на сердце и установлен кардиостимулятор. "Интер", игроком которого был Эриксен, затем расторг контракт с датчанином.

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