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«Кристал Пэлас» сменил год основания клуба на эмблеме

«Кристал Пэлас» сменил год основания клуба на эмблеме Английский клуб «Кристал Пэлас» претендует на звание старейшего профессионального футбольного клуба в мире.
Футбол
19 июня 2022 г. 02:59
«Кристал Пэлас» сменил год основания клуба на эмблеме

Английский клуб «Кристал Пэлас» претендует на звание старейшего профессионального футбольного клуба в мире.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

«Кристал Пэлас» изменил год основания клуба на эмблеме — с 1905-го на 1861-й.

Если эта дата основания клуба будет признана официальной, «Кристал Пэлас» будет считаться старейшим из ныне существующих профессиональных клубов.

На данный момент футбольная ассоциация Англии считает старейшим клубом мира «Шеффилд», основанный в 1857 году и выступающий в нон-лиге (непрофессиональном дивизионе). Самым старым клубом, выступающим в профессиональной лиге, считается «Ноттс Каунти», основанный в 1862-м.

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