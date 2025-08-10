О нас

"Кристал Пэлас" обыграл "Ливерпуль" и впервые стал обладателем Суперкубка Англии

"Кристал Пэлас" в серии пенальти обыграл "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии и впервые в своей истории стал обладателем этого трофея.
Футбол
10 августа 2025 г. 20:33
Кристал Пэлас обыграл Ливерпуль и впервые стал обладателем Суперкубка Англии

"Кристал Пэлас" в серии пенальти обыграл "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии и впервые в своей истории стал обладателем этого трофея.

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У "Кристал Пэлас" отличились Жан-Филипп Матета (17-я минута, с пенальти), Исмаила Сарр (77). В составе "Ливерпуля" голы забили Уго Экитике (4), Джереми Фримпонг (21). В серии пенальти футболисты "Кристал Пэлас" оказались точнее - 3:2.

Экитике и Фримпонг забили дебютные голы в первом официальном матче за "Ливерпуль". Фримпонг перешел в клуб в мае из германского "Байера", с которым в 2024 году стал чемпионом страны. Экитике перешел в английский коллектив в июле из германского "Айнтрахта".

"Кристал Пэлас" впервые в истории выиграл Суперкубок Англии, "Ливерпуль" становился обладателем трофея 16 раз, по этому показателю клуб уступает только "Арсеналу" (17) и "Манчестер Юнайтед" (21). В прошлом сезоне "Ливерпуль" в 20-й раз стал чемпионом Англии. В мае "Кристал Пэлас" впервые выиграл кубок страны, победив в финале "Манчестер Сити" (1:0).

