​Криштиану Роналду в третий раз стал обладателем "Золотого мяча"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии признан лучшим футболистом мира по итогам 2014 года и в третий раз в своей карьере стал обладателем "Золотого мяча".

Как передает Report, награда футболисту была вручена в понедельник в Цюрихе на торжественном вечере Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее он получал "Золотой мяч" в 2008 и 2013 годах.

Достижения Криштиану Роналду в 2014 году связаны с его выступлениями за "Реал", в составе которого португалец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также Кубок Испании.

Помимо Криштиану Роналду в тройке претендентов на получение награды были нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.