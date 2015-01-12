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    ​Криштиану Роналду в третий раз стал обладателем "Золотого мяча"

    Награда футболисту была вручена в понедельник в Цюрихе на торжественном вечере ФИФА

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии признан лучшим футболистом мира по итогам 2014 года и в третий раз в своей карьере стал обладателем "Золотого мяча".

    Как передает Report, награда футболисту была вручена в понедельник в Цюрихе на торжественном вечере Международной федерации футбола (ФИФА).

    Ранее он получал "Золотой мяч" в 2008 и 2013 годах.

    Достижения Криштиану Роналду в 2014 году связаны с его выступлениями за "Реал", в составе которого португалец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также Кубок Испании.

    Помимо Криштиану Роналду в тройке претендентов на получение награды были нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.

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