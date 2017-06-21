Криштиану Роналду заплатит 14,8 млн евро налоговым органам Испании

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду принял решение выплатить 14,8 млн евро налоговым органам Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на радио "Cope", португальский нападающий сделал такой шаг, чтобы не подвергнуться аресту.

Некоторое время назад прокуратура Испании обвинила Роналду в сокрытии налогов в размере 14,8 млн евро в 2011-2014 годах. Сообщается, что он совершил это деяние, создав в 2010 году общественную организацию.

Наряду с этим, футболисту дано время для погашения долгов и смягчения судебного решения - 60 дней. В противном случае ему грозит арест.

Ожидается, что 31 июня К. Роналду даст показания в испанском суде в связи с обвинением в мошенничестве.