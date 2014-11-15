Криштиану Рональду: Зачем Армения приехала в Португалию?

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Капитан национальной команды Португалии Криштиану Рональду огорчил сборную Армении не только нанесением поражения на футбольном поле, где команды встретились в рамках отборочного этапа ЕВРО - 2016, но и своим резким заявлением.

Как сообщает Report, 29-летний нападающий дал убедительный ответ на высказывания главного тренера команды соперников Бернара Шалланда.

В преддверии игры Шалланд пожаловался на то, что португальская сторона не предоставила армянской сборной условия для тренировки, и на то, что водитель их автобуса не мог найти дорогу на стадион. Рональдо, в ответ на данные обвинения заявил, что проигравший всегда ищет оправдания. "Зачем Армения приехала в Португалию? На протяжении всего матча они лишь оборонялись и так ничего и не сделали. Кто не рискует, тот никогда не побеждает", - заключил капитан сборной Португалии.

Отметим, что национальная команда Армении проиграла Португалии со счетом 0:1. Единственный мяч в игре после после ошибки защиты забил Криштиану Рональду.