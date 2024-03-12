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Криштиану Роналду забил 750 голов на клубном уровне

Криштиану Роналду забил 750 голов на клубном уровне Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Рональду забил 750‑й мяч на клубном уровне, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Футбол
12 марта 2024 г. 09:29
Криштиану Роналду забил 750 голов на клубном уровне

Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Рональду забил 750‑й мяч на клубном уровне, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Аль‑Наср" с Криштиану Роналду проиграл "Аль‑Аину" из ОАЭ во втором матче ¼ финала Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола. Встреча прошла в Эр‑Рияде. Основное время завершилось со счетом 3:2 в пользу "Аль‑Насра". В дополнительное время, команды забили еще по мячу, а гол Криштиану Роналду с пенальти на 118‑й минуте позволил хозяевам уйти от поражения по сумме двух матчей. В серии пенальти точнее оказались гости — 3:1.

39‑летний Криштиану Роналду вышел в основном составе "Аль‑Насра", забил гол в дополнительное время с пенальти (750‑й на клубном уровне) и реализовал свою попытку в серии пенальти.

С учетом выступления за сборную Португалии Роналду забил 878 голов.

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Версия на азербайджанском языке Kriştianu Ronaldu klub karyerasında 750-ci qolunu vurub

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