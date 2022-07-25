Криштиану Роналду вернулся в стан "МЮ"

Португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся в Манчестер.
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Игрок в ближайшее время обсудит с "Манчестер Юнайтед" свое будущее. Также у него состоится разговор с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
Ранее Daily Mail сообщал, что нападающий "МЮ" готов перейти в "Атлетико". Также информировалось, что мадридский клуб готов прекратить сотрудничество с форвардом Антуаном Гризманном ради подписания 37-летнего португальца.
Отметим, что контракт Роналду с английской командой рассчитан до 2023 года.