Криштиану Роналду вернулся в стан "МЮ"

Португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся в Манчестер.

Португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся в Манчестер.

Об этом Report сообщает со ссылкой на The Athletic.

Игрок в ближайшее время обсудит с "Манчестер Юнайтед" свое будущее. Также у него состоится разговор с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Daily Mail сообщал, что нападающий "МЮ" готов перейти в "Атлетико". Также информировалось, что мадридский клуб готов прекратить сотрудничество с форвардом Антуаном Гризманном ради подписания 37-летнего португальца.

Отметим, что контракт Роналду с английской командой рассчитан до 2023 года.