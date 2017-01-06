Криштиану Роналду в 11-й раз вошел в футбольную сборную года по версии UEFA

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду в рекордный 11-й раз был включен в символическую команду года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Как передает Report, сборная составлялась по результатам голосования на сайте UEFA, в команду также вошли вратарь Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), защитники Серхио Рамос («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Жером Боатенг («Бавария») и Леонардо Бонуччи («Ювентус»). Кроме того, в сборную попали полузащитники Андрес Иньеста («Барселона»), Тони Кроос («Реал») и Лука Модрич (« Реал»), а также нападающие Лионель Месси («Барселона») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

Роналду, Месси, Иньеста, Пике и Рамос уже входили в команду UEFA в 2015 году, а Гризманн, Модрич, Бонуччи и Боатенг были выбраны в сборную впервые.