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Криштиану Роналду: Тест на коронавирус – это полная ерунда

Криштиану Роналду: Тест на коронавирус – это полная ерунда Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что ПЦР-тест на коронавирус является полной ерундой.
Футбол
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28 октября 2020 г. 18:38
Криштиану Роналду: Тест на коронавирус – это полная ерунда

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что ПЦР-тест на коронавирус является полной ерундой.

Как сообщает Report, Роналду заразился COVID-19 в составе сборной Португалии, о положительном тесте 35-летнего нападающего стало известно 13 октября.

"Чувствую себя хорошо и здоровым. "Ювентус" вперед! ПЦР - это полная ерунда", - написал Роналду в своем аккаунте в Instagram.

Из-за коронавируса Роналду уже пропустил стартовый матч "Ювентуса" в Лиге чемпионов против киевского "Динамо" (туринская команда победила со счетом 2:0) и два матча чемпионата Италии.

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Версия на азербайджанском языке Kriştianu Ronaldu: "Koronavirus testi tamamilə cəfəngiyyatdır"

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