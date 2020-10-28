Криштиану Роналду: Тест на коронавирус – это полная ерунда

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что ПЦР-тест на коронавирус является полной ерундой.

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что ПЦР-тест на коронавирус является полной ерундой.

Как сообщает Report, Роналду заразился COVID-19 в составе сборной Португалии, о положительном тесте 35-летнего нападающего стало известно 13 октября.

"Чувствую себя хорошо и здоровым. "Ювентус" вперед! ПЦР - это полная ерунда", - написал Роналду в своем аккаунте в Instagram.

Из-за коронавируса Роналду уже пропустил стартовый матч "Ювентуса" в Лиге чемпионов против киевского "Динамо" (туринская команда победила со счетом 2:0) и два матча чемпионата Италии.