Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги

Лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2024/2025 стал форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2024/2025 стал форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Как передает Report , на счету португальца 25 забитых мячей в 30 матчах Про-Лиги. На второй строчке расположился англичанин Айван Тони из "Аль-Ахли", у него 23 гола также в 30 встречах.

На третьем месте расположился экс-партнер Криштиану Роналду по мадридскому "Реалу" Карим Бензема, на счету которого 21 мяч в 29 матчах за "Аль-Иттихад", столько же голов — у форварда Абдерразака Хамдаллы из "Аль-Шабаба".

Чемпионом Саудовской Аравии в сезоне-2024/2025 стал "Аль-Иттихад", набравший 83 очка в 34 матчах. На второй строчке расположился чемпион прошлого сезона "Аль-Хиляль" (75 очков). Тройку лидеров замкнул "Аль-Наср" (70 очков).