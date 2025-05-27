О нас

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги Лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2024/2025 стал форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
Футбол
27 мая 2025 г. 06:23
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги

Лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2024/2025 стал форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Как передает Report, на счету португальца 25 забитых мячей в 30 матчах Про-Лиги. На второй строчке расположился англичанин Айван Тони из "Аль-Ахли", у него 23 гола также в 30 встречах.

На третьем месте расположился экс-партнер Криштиану Роналду по мадридскому "Реалу" Карим Бензема, на счету которого 21 мяч в 29 матчах за "Аль-Иттихад", столько же голов — у форварда Абдерразака Хамдаллы из "Аль-Шабаба".

Чемпионом Саудовской Аравии в сезоне-2024/2025 стал "Аль-Иттихад", набравший 83 очка в 34 матчах. На второй строчке расположился чемпион прошлого сезона "Аль-Хиляль" (75 очков). Тройку лидеров замкнул "Аль-Наср" (70 очков).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı çempionatını bombardir kimi başa vurub

Другие новости из категории

В Баку подведены итоги группового этапа чемпионата мира по мини-футболу
В Баку подведены итоги группового этапа чемпионата мира по мини-футболу
27 мая 2025 г. 00:30
Определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку
Определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку
26 мая 2025 г. 23:29
В Баку прошла последняя игра группового этапа ЧМ по мини-футболу
ФотоВ Баку прошла последняя игра группового этапа ЧМ по мини-футболу
26 мая 2025 г. 23:11
Казахстан обыграл США в матче ЧМ по мини-футболу в Баку
ФотоКазахстан обыграл США в матче ЧМ по мини-футболу в Баку
26 мая 2025 г. 21:54
Член сборной Сербии по мини-футболу: Нам очень комфортно играть на Национальной арене гимнастики
Член сборной Сербии по мини-футболу: Нам очень комфортно играть на Национальной арене гимнастики
26 мая 2025 г. 21:02
Сербия обыграла Гану в матче ЧМ по мини-футболу в Баку
ФотоСербия обыграла Гану в матче ЧМ по мини-футболу в Баку
26 мая 2025 г. 20:45
Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью на ЧМ по мини-футболу
ФотоСборные Грузии и Чехии сыграли вничью на ЧМ по мини-футболу
26 мая 2025 г. 19:24
Еще две команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку
ФотоЕще две команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку
26 мая 2025 г. 17:39
Капитан сборной Коста-Рики по мини-футболу: Будем работать над допущенными ошибками
Капитан сборной Коста-Рики по мини-футболу: Будем работать над допущенными ошибками
26 мая 2025 г. 15:58
ЧМ по мини-футболу: Израиль вышел в 1/8 финала, Испания прекратила борьбу
ФотоЧМ по мини-футболу: Израиль вышел в 1/8 финала, Испания прекратила борьбу
26 мая 2025 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi