Криштиану Роналду сравнил себя с Салахом

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду до финального матча Лиги чемпионов сравнил себя с полузащитником английского "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом.

Как сообщает Report, 33-летний португальский форвард заявил, что отличается от Салаха. Он даже назвал эти различия: "Он, к примеру, левша, а я правша. Я – высокий, а он – заметно ниже. Как следствие, мне проще играть головой, чем ему. Мы совершенно разные! Да, люди пытаются сравнивать меня с другими футболистами, но я отличаюсь от всех. У Салаха минувший сезон получился фантастическим, но теперь давайте подождём субботы".

Отметим, что матч "Реал Мадрид" - "Ливерпуль" состоится 26 мая в 22:45 по бакинскому времени на стадионе "Олимпийский" в Киеве.