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Криштиану Роналду рассказал, сколько еще лет он планирует играть в футбол

Криштиану Роналду рассказал, сколько еще лет он планирует играть в футбол Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что планирует играть в футбол еще несколько лет, поэтому он поддерживает свою форму даже во время отпуска.
Футбол
31 января 2022 г. 23:48
Криштиану Роналду рассказал, сколько еще лет он планирует играть в футбол

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что планирует играть в футбол еще несколько лет, поэтому он поддерживает свою форму даже во время отпуска.

Как передает Report, об этом заявил футболист в документальном сериале Netflix "Я - Джорджина".

"Даже в отпуске поддерживаю свою форму. Планирую играть в футбол еще несколько лет. Но то, что не делаю. Делаю в отпуске то, что я обычно не делаю в течение сезона", - сказал Роналду.

В текущем сезоне 36-летний Роналду провел 23 матча за МЮ, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.

Ранее нападающий выступал за "Ювентус", "Реал" и "Спортинг". На счету Роналду 115 голов за сборную Португалии.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu karyerasını başa vurmağa tələsmir

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