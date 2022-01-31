Криштиану Роналду рассказал, сколько еще лет он планирует играть в футбол

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что планирует играть в футбол еще несколько лет, поэтому он поддерживает свою форму даже во время отпуска.
Как передает Report, об этом заявил футболист в документальном сериале Netflix "Я - Джорджина".
"Даже в отпуске поддерживаю свою форму. Планирую играть в футбол еще несколько лет. Но то, что не делаю. Делаю в отпуске то, что я обычно не делаю в течение сезона", - сказал Роналду.
В текущем сезоне 36-летний Роналду провел 23 матча за МЮ, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.
Ранее нападающий выступал за "Ювентус", "Реал" и "Спортинг". На счету Роналду 115 голов за сборную Португалии.