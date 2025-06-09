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Криштиану Роналду рассказал о возможном завершении карьеры

Криштиану Роналду рассказал о возможном завершении карьеры Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое будущее в национальной команде после победы в финале Лиги наций над Испанией (2:2, 5:3 пен.).
Футбол
9 июня 2025 г. 09:00
Криштиану Роналду рассказал о возможном завершении карьеры

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое будущее в национальной команде после победы в финале Лиги наций над Испанией (2:2, 5:3 пен.).

Как сообщает Report, 40-летний нападающий заявил, что не намерен завершать карьеру - по крайней мере, пока позволяет здоровье.

"Вы же знаете, сколько мне лет, — очевидно, что я ближе к концу, чем к началу. Но я должен наслаждаться каждым моментом. Если не получу серьезную травму, буду продолжать", — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

В матче с Испанией Роналду получил травму и был заменен на 88-й минуте.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu: Karyeramın sonuna yaxınam

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