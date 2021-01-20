Криштиану Роналду провел встречу с президентом "Реала"

Нападающий "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду провел встречу с президентом "Реала" Флорентино Пересом.

Нападающий "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду провел встречу с президентом "Реала" Флорентино Пересом.

Как передает Report, об этом сообщается в твиттере El Chiringuito TV.

Встреча прошла в Турине, на базе "Ювентуса". Что именно обсуждали стороны, на данный момент неизвестно.

Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 117 млн евро. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 14 встреч в рамках чемпионата Италии в составе "Ювентуса", в которых отметился 15 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Также на его счету 4 гола в 4 матчах в групповом этапе Лиге чемпионов.