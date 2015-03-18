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    ​Криштиану Роналду продолжит карьеру в США

    Об этом сообщает Sport Illustrated

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Установлены дальнейшие планы футболиста испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Sport Illustrated", португальская звезда продолжит карьеру в США.

    Как отмечает издание, футболист сказал, что в 2018 году полузащитник наденет форму в MLS.

    30-летний футболист намерен перейти в действие сразу после предстоящего в России чемпионата мира. Играть за океаном он будет уже в 33 года.

    Отметим, что до этого Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард также заявили о своем решении провести последние годы карьеры в MLS. 

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