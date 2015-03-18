​Криштиану Роналду продолжит карьеру в США

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Установлены дальнейшие планы футболиста испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду.

Как сообщает Report со ссылкой на "Sport Illustrated", португальская звезда продолжит карьеру в США.

Как отмечает издание, футболист сказал, что в 2018 году полузащитник наденет форму в MLS.

30-летний футболист намерен перейти в действие сразу после предстоящего в России чемпионата мира. Играть за океаном он будет уже в 33 года.

Отметим, что до этого Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард также заявили о своем решении провести последние годы карьеры в MLS.