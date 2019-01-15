Криштиану Роналду продал свой особняк в Англии - ФОТО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Футболист итальянского "Ювентуса" продал свой особняк в английском графстве Чешир.

Как сообщает Report, 34-летний нападающий продал свой особняк за 3,25 миллиона фунтов (более 4 миллионов доларов).

Стоит отметить, что футболист приобрел дом за 3,9 миллиона фунтов в 2008-м году.

Отметим, что особняк оборудован всеми удобствами, которые были нужны игроку. Здесь есть крытый бассейн, джакузи, парная и большой тренажерный зал. Также к услугам нового владельца предоставлены пять спален с отдельными ванными в каждой.

Сам Роналду прожил в этом доме меньше года, перед переездом в Испанию.

Напомним, что в 2009 году Роналду перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в испанский клуб "Реал Мадрид". В 2018 году португалец перешел в "Ювентус".