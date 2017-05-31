Криштиану Роналду признан самым популярным спортсменом мира - СПИСОК

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду признан одним из самых известных людей мира. Как сообщает Report, по результатам исследований, проведенных спортивным телеканалом ESPN, португальский нападающий опередил баскетболиста Леброна Джеймса и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Популярность спортсменов была определена специальной формулой. При этом были учтены доходы, влияние на социальные сети и поисковые запросы в системе Google. В первой 100 больше всего - 38 человек представляют футбол. 1/3 из них в Английской Премьер-лиге.

Самые популярные в мире спортсмены (первая 10-ка):

1. Криштиану Роналду (футбол)

2. Леброн Джеймс (баскетбол)

3. Лионель Месси (футбол)

4. Роджер Федерер (теннис)

5. Фил Микельсон (гольф)

6. Неймар (футбол)

7. Усейн Болт (атлетика)

8. Кевин Дюрант (баскетбол)

9. Рафаэль Надаль (теннис)

10. Тайгер Вудс (гольф).