Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признал свою вину в налоговых преступлениях.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, 34-летний португальский футболист согласился на 23-месячный тюремный срок. Однако по испанскому законодательству Роналду не будет отбывать этот срок в тюрьме, так как он не превышает два года. Форвард заплатит штраф в размере 18,8 млн евро.

Отметим, что по версии следствия, Роналду, находясь в Испании и выступая за "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления в период с 2011 по 2014 год. Общий ущерб государству составил 14,7 млн евро.

Выступавший с 2009-го года в "Реал Мадриде" форвард прошлым летом перешел в "Ювентус".