Криштиану Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам.

Как сообщает Report, футболист принял участие во встрече второго тура группового этапа турнира против команды Турции, которая завершилась победой португальцев со счетом 0:3.

В этой игре Роналду отдал голевую передачу на Бруну Фернандеша. Этот результативный пас стал для него восьмым на чемпионатах континента. По этому показателю Роналду сравнялся с чехом Карелом Поборским.

Португальский нападающий проводит шестой чемпионат Европы.