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Криштиану Роналду получил два предложения из MLS

Криштиану Роналду получил два предложения из MLS Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил два предложения из Криштиану Роналду получил два предложения из MLS (чемпионат США).
Футбол
17 февраля 2022 г. 03:36
Криштиану Роналду получил два предложения из MLS

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил два предложения из Криштиану Роналду получил два предложения из MLS (чемпионат США).

Как передает Report со ссылкой на Todofichajes, в подписании португальца заинтересованы "Интер Майами" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

Контракт Роналду с МЮ рассчитан до июня 2023 года. При этом 37-летний нападающий может покинуть манкунианцев летом, если они не выйдут в Лигу чемпионов.

В последнее время в прессе было много слухов о том, что сам Роналду недоволен методами работы главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника и летом может покинуть клуб. В нынешнем сезоне АПЛ португалец забил 9 раз в 21 матче.

Отметим, что владельцем "Интер Майами" является бывший игрок сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм.

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