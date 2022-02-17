Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил два предложения из Криштиану Роналду получил два предложения из MLS (чемпионат США).
Как передает Report со ссылкой на Todofichajes, в подписании португальца заинтересованы "Интер Майами" и "Лос-Анджелес Гэлакси".
Контракт Роналду с МЮ рассчитан до июня 2023 года. При этом 37-летний нападающий может покинуть манкунианцев летом, если они не выйдут в Лигу чемпионов.
В последнее время в прессе было много слухов о том, что сам Роналду недоволен методами работы главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника и летом может покинуть клуб. В нынешнем сезоне АПЛ португалец забил 9 раз в 21 матче.
Отметим, что владельцем "Интер Майами" является бывший игрок сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм.