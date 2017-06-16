Криштиану Роналду покидает "Реал Мадрид" из-за налоговых обвинений

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду намерен покинуть испанский клуб "Реал Мадрид". Как сообщает Report со ссылкой на A Bola, причиной являются последние события в связи с обвинениями испанской прокуратуры в адрес Роналду.

32-летний форвард заявил президенту королевского клуба Флорентино Пересу, что не изменит своей позиции.

Роналду обвиняется в сокрытии налогов в размере 14,7 млн евро в 2011-2014 годах. Сообщается, что он совершил это деяние, создав в 2010 году общественную организацию. Опытный игрок обвиняется в невыплате налогов с прибыли, полученной от имиджевых прав. В целом, нападающий обвиняется в четырех преступлениях против налоговых органов Испании.