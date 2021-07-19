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Криштиану Роналду опубликовал загадочный пост в Instagram

Криштиану Роналду опубликовал загадочный пост в Instagram Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал загадочный пост в Instagram.
Футбол
19 июля 2021 г. 05:16
Криштиану Роналду опубликовал загадочный пост в Instagram
Криштиану Роналду

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал загадочный пост в Instagram.

Как передает Report, на своей странице он опубликовал фото с "Роллс-Ройсом", добавив следующий текст: "День принятия решения".

Ранее сообщалось, что туринский клуб хочет заключить новое соглашение с португальским форвардом до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится: вместо 31 млн евро в год, прописанного в нынешнем соглашении, португалец будет получать 20 млн евро.

Напомним, Роналду выступает за туринский "Ювентус" с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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