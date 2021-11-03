Криштиану Роналду опередил главного тренера своей команды

Игрок английского клуба "Манчестер Юнайтед" Кришитану Роналду добавил в свою копилку новое достижение.
Как передает Report, 36-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" забил два гола в матче против "Аталанты" (2:2) в Лиге чемпионов.
Португальский форвард забил 126-й и 127-й голы в составе "красных дьяволов". По числу забитых голов за "МЮ" португалец обогнал Оле-Гуннара Сульшера (126), занимающего сейчас пост главного тренера "Юнайтед".
Экс-игрок "МЮ" Уэйн Руни является лучшим бомбардиром клуба с 253 голами.