Криштиану Роналду о своей 1200-й игре: Мы еще не закончили

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 16-го тура Саудовской Про-Лиги с "Эр-Риядом".

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 16-го тура Саудовской Про-Лиги с "Эр-Риядом".

Как передает Report , эта игра стала для него 1200-й в профессиональной карьере.

"Еще три очка! Благодарен всем моим товарищам по команде, которые помогли мне достичь отметки в 1200 матчей. Отличный путь, но мы еще не закончили!" — написал Роналду в социальной сети.

38-летний португалец отметился забитым мячом, а также оформил результативную передачу на Отавио при втором голе. Еще в составе "Аль-Насра" дубль оформил Андерсон Талиска.

"Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда Луиша Каштру набрала 37 очков после 16 матчей. Лидирует "Аль-Хиляль" (44).