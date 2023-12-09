Криштиану Роналду о своей 1200-й игре: Мы еще не закончили

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 16-го тура Саудовской Про-Лиги с "Эр-Риядом".
Как передает
"Еще три очка! Благодарен всем моим товарищам по команде, которые помогли мне достичь отметки в 1200 матчей. Отличный путь, но мы еще не закончили!" — написал Роналду в социальной сети.
38-летний португалец отметился забитым мячом, а также оформил результативную передачу на Отавио при втором голе. Еще в составе "Аль-Насра" дубль оформил Андерсон Талиска.
"Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда Луиша Каштру набрала 37 очков после 16 матчей. Лидирует "Аль-Хиляль" (44).