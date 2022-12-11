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Криштиану Роналду назвал победу на чемпионате мира по футболу несбывшейся мечтой

Криштиану Роналду назвал победу на чемпионате мира по футболу несбывшейся мечтой Победа на чемпионате мира по футболу была большой мечтой для нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, которой теперь не суждено сбыться.
Футбол
11 декабря 2022 г. 20:06
Криштиану Роналду назвал победу на чемпионате мира по футболу несбывшейся мечтой

Победа на чемпионате мира по футболу была большой мечтой для нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, которой теперь не суждено сбыться.

Как сообщает Report, об этом игрок написал в своем аккаунте в Instagram.

"Выиграть чемпионат мира в составе сборной Португалии было для меня самой большой и амбициозной мечтой в карьере. К счастью, я выиграл много международных титулов, включая победы с национальной командой, но возвысить сборную на самую высокую ступень в мире было для меня самым большим делом. Я упорно боролся за нее, оставил всего себя на поле, никогда не отворачивался от этой мечты. Спасибо Португалии, Катару, мечта была приятной, пока она была жива", - написал Роналду.

Напомним, что накануне сборная Португалии со счетом 0:1 проиграла команде Марокко в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре.

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