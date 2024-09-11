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Криштиану Роналду назвал лучший клуб в истории футбола

Криштиану Роналду назвал лучший клуб в истории футбола Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о мадридском "Реале", за который выступал с 2009 по 2018 год.
Футбол
11 сентября 2024 г. 10:10
Криштиану Роналду назвал лучший клуб в истории футбола

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о мадридском "Реале", за который выступал с 2009 по 2018 год.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 39-летний футболист назвал "Реал" лучшим клубом в истории футбола.

"Реал" - лучший клуб мира. Я говорил, что собираюсь сотворить историю в этом клубе, как сделал это в "Манчестер Юнайтед". Я был счастлив играть в "Реале", - сказал Роналду.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 901 гол в официальных матчах. Роналду оформил пять мячей за "Спортинг", 145 за "Манчестер Юнайтед", 450 за "Реал" Мадрид, 101 за "Ювентус", 68 за "Аль-Наср" и 132 - в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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Версия на английском языке Cristiano Ronaldo names ‘best club in history of football’
Версия на азербайджанском языке Ronaldu tarixin ən yaxşı klubunun adını açıqlayıb

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