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Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в социальных сетях

Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в социальных сетях Португальский футболист Криштиану Роналду в сумме преодолел отметку в миллиард подписчиков в социальных сетях.
Футбол
13 сентября 2024 г. 04:39
Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в социальных сетях

Португальский футболист Криштиану Роналду в сумме преодолел отметку в миллиард подписчиков в социальных сетях.

Как передает Report, об этом игрок написал на своей странице в соцсети Х.

Футболист является пользователем Instagram и Facebook, соцсети Х, YouTube, Kuaishou и Weibo.

"Мы вошли в историю - 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число, это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших сцен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард, и мы вместе. Спасибо за веру в меня, за вашу поддержку и за то, что вы являетесь частью моей жизни. Лучшее еще впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе", - написал Роналду.

Роналду 39 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. Пять раз португальский форвард получал "Золотой мяч".

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