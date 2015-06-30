​Криштиану Роналду может участвовать в Рио-2016

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Португалии и испанского "Реал Мадрида" Криштиану Роналду может участвовать на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомиш.

По его словам, хотя сборные команды на стартующем с 3 августа футбольном турнире сформированы из футболистов в возрасте до 23 лет, для трех игроков возрастного ценза нет: "Мы обсуждаем этот вариант. Можем заказать трех футболистов старше 23-х лет. Роналду входит в число кандидатов, однако переговоры с ним пока не проводились".