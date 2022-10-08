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Криштиану Роналду может продолжить карьеру в США

Криштиану Роналду может продолжить карьеру в США Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "Интер Майами", который выступает в MLS (США).
Футбол
8 октября 2022 г. 05:44
Криштиану Роналду может продолжить карьеру в США

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "Интер Майами", который выступает в MLS (США).

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил инсайдер Педру Алмейда.

По информации источника, владелец команды и бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем уже провел переговоры с Роналду о возможном переходе в американскую команду в зимнее трансферное окно 2023 года.

После 33-х туров "Интер Майами" занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции MLS.

Отметим, что 37-летний нападающий выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне в девяти матчах во всех турнирах португалец забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

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