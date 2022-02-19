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Криштиану Роналду может перейти в "Баварию"

Криштиану Роналду может перейти в "Баварию" Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.
Футбол
19 февраля 2022 г. 17:00
Криштиану Роналду может перейти в Баварию

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Как сообщает Report, мюнхенская "Бавария" пристально следит за ситуацией вокруг португальца, который, по слухам, хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". Немцы имеют преимущество над ПСЖ в борьбе за подписание игрока, Роналду считает Лигу 1 шагом назад в своей карьере.

"Бавария" уже связалась с португальцем через его агента Жорхе Мендеша и объявила о желании сотрудничать с игроком. Мюнхенцам придется выплатить компенсацию МЮ, которая может составить примерно 18 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Kriştianu Ronaldu "Bavariya"da çıxış edə bilər

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