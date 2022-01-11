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Криштиану Роналду может перейти в ПСЖ

Криштиану Роналду может перейти в ПСЖ "Пари Сен-Жермен" близок к тому, чтобы смириться с уходом Килиана Мбаппе, контракт с которым истекает летом 2022 года, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Футбол
11 января 2022 г. 15:31
Криштиану Роналду может перейти в ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" близок к тому, чтобы смириться с уходом Килиана Мбаппе, контракт с которым истекает летом 2022 года, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уже сейчас форвард может беспрепятственно обговаривать с другими клубами условия своего личного контракта, а "ПСЖ" может заняться поисками замены своего лучшего форварда.

По информации испанской газеты Le Sport, диапазон поисков довольно широк. В список приоритетных трансферов входят Эрлинг Холанд, Мохамед Салах, Карим Адейеми. Последним в списке идет Криштиану Роналду, который впервые в карьере может сыграть в одной команде с Лионелем Месси.

Ранее португалец через свое окружение намекал на желание покинуть "Манчестер Юнайтед", в котором он не чувствует себя комфортно.

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