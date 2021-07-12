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Криштиану Роналду - лучший бомбардир Евро-2020

Криштиану Роналду - лучший бомбардир Евро-2020 Чемпионат Европы-2020 подошел к своему завершению.
Футбол
12 июля 2021 г. 02:21
Криштиану Роналду - лучший бомбардир Евро-2020

Чемпионат Европы-2020 подошел к своему завершению.

Как передает Report, лучшим бомбардиром континентального первенства стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду - на его счету пять голов.

Стоит отметить, что у чешского форварда Патрика Шика в активе также пять голов, однако Роналду превзошел его по дополнительным показателям. На счету Криштиану одна результативная передача, в то время как Шик ассистами не отметился. Кроме того, Роналду провел на поле меньше минут (360), чем Шик (404).

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Баку.

Обладателем трофея стала национальная команда Италии, которая в финале обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2).

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatının bombardiri məlum oldu

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