Криштиану Роналду: Хочу, чтобы сын стал футболистом

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о судьбе своего старшего сына – Криштиану-младшего.

Как передает Report, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

«Он очень целеустремлён и не любит проигрывать. Криштиану похож на меня в детстве и будет похож на меня нынешнего, в этом я на сто процентов уверен. Он сам решит, что ему делать, у него всегда будет моя поддержка. Я бы хотел, чтобы Криштиану стал футболистом, потому что у него тоже есть эта страсть. Он силён, быстр и обладает хорошей техникой. Я не собираюсь давить на него. Для меня, конечно, было бы мечтой, если бы он стал футболистом», — сказал Роналду.

Криштиану Роналду – отец четырёх детей, трое от суррогатной матери, а в 2017 году подруга португальца Джорджина Родригес родила дочь.