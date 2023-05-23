Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть контракт с "Аль-Насром"

Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Mundo Deportivo.

По информации источника, Роналду недоволен инфраструктурой Саудовской Аравии, которая "далека от современного общества". В связи с этим, как отмечает издание, окружение футболиста начинает заявлять об этой ситуации с целью получить возможность вернуться в Европу.

Если Роналду захочет покинуть клуб без уважительной причины, то ему придется выплатить компенсацию согласно регламенту Международной федерации футбола. Также регламент предусматривает введение персональных санкций в отношении игрока.

В "Аль-Наср" Роналду перешел 31 декабря 2022 года. В составе команды игрок провел 17 матчей в разных турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.