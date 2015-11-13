​Криштиану Роналду: Думаю, "Золотой мяч" выиграет Месси

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Футболист «Реала» Криштиану Роналду считает, что Лионель Месси из «Барселоны» получить «Золотой мяч» по итогам года.

Как передает Report, португалец рассказал также об отношении к аргентинцу.

«Честно говоря, думаю, что в этом году «Золотой мяч» выиграет Месси, поскольку победитель определяется по итогам голосования. Очевидно, что твои шансы выше, если ты выигрываешь с командой Лигу чемпионов и Примеру. Пожалуй, я провел лучший сезон в своей карьере, стал лучшим голеадором Европы, но все зависит от голосов. Мне будет тяжело победить, и, если честно, меня это не особо беспокоит, поскольку, как я уже говорил много раз, никогда не думал, что мне удастся выиграть эту награду трижды.

Соперничество с Месси? Я ни с кем не соперничаю. У меня со всеми нормальные отношения. Мы с Лионелем восемь лет делили сцену ФИФА. В прошлом никому подобное не удавалось. Мы хорошо ладим. Он играет за один клуб, я — за другой. Он одержал массу побед, и я одержал массу побед. Не могу сказать, что мы близкие друзья, но мы уважаем друг друга», — сказал Роналду в интервью ITV.